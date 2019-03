Le Commissioni consiliari di martedì 26 marzo

Domani, martedì 26 marzo, si svolgerà la seguente Commissione consiliare:

V Commissione alle ore 14.30 – Saletta consiliare Ca' Farsetti

con il seguente ordine del giorno:

- Illustrazione della proposta di deliberazione PD 97 del 27.02.2019 "Recepimento della Proposta di Accordo di pianificazione tra Comune di Venezia e Alì S.p.A. per il recupero e la riqualificazione dell’area degradata sita in Via Sandro Gallo - località Cà Bianca – Isola del Lido di Venezia e adozione della variante al Piano degli Interventi n. 41, ai sensi dell’art.6 della L.R. 11/2004."

- Illustrazione della proposta di deliberazione PD 58 del 04.02.2019 "Procedimento ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, art. 8 e Legge Regionale Veneto n. 55 del 31 dicembre 2012, art. 4 relativo al progetto di ampliamento dell’attività direzionale della società Banca IFIS S.p.A. e contestuale cambio di zona da Vp a D4 in località Mestre."

