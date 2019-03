Le Commissioni consiliari di giovedì 21 marzo

Domani, giovedì 21 marzo, si svolgeranno le seguenti Commissioni consiliari:

I Commissione alle ore 9 – Saletta consiliare Ca' Farsetti

con il seguente ordine del giorno:

- Discussione dell'interpellanza nr. d'ordine 1343 (nr. prot. 283) con oggetto "Funzionamento dell’Ufficio Stampa del Comune di Venezia. Problematiche.", inviata da Ottavio Serena

V Commissione alle ore 11 – Saletta consiliare Ca' Farsetti

con il seguente ordine del giorno:

- Illustrazione della proposta di deliberazione PD 81 del 21.02.2019 "Procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi del D.P.R. n.160 del 7 settembre 2010, e Legge Regionale Veneto n. 55 del 31 dicembre 2012 art. 3, per il progetto di ristrutturazione edilizia ed ampliamento della Vetreria Estevan Rossetto a Murano."

- Illustrazione della proposta di deliberazione PD 82 del 21.02.2019 "Procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi del D.P.R. n.160 del 7 settembre 2010, e Legge Regionale Veneto n. 55 del 31 dicembre 2012 art. 3, per il progetto di ristrutturazione edilizia ed ampliamento della Vetreria Venier a Murano."

- Discussione della proposta di deliberazione PD 192 del 07.05.2018 d'iniziativa della Consigliera Maika Canton ad oggetto: Modifica al vigente " Regolamento Edilizio" del Comune di Venezia approvato con DGRV n.2311 in data 28.07.2009, con inserimento art.81 BIS " opere non soggette ad accertamento di conformità"

