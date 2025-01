Le Commissioni consiliari di martedì 28 gennaio

Martedì 28 gennaio si svolgeranno le seguenti Commissioni consiliari:

VIII Commissione (congiunta alla V e IX) alle ore 9 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Mestre

con il seguente ordine del giorno:

- Proposta di delibera PD 1002/2025: Approvazione del Regolamento di Disciplina degli Istituti a Tutela del Contribuente e approvazione di modifiche in ambito tributario relative al Contributo di Accesso e alla TARI

link

VIII Commissione (congiunta alla II, IX e X) alle ore 10 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Mestre

con il seguente ordine del giorno:

- Proposta di delibera PD 1001/2025: VE.LA. S.p.A. - affidamento in house del servizio di vendita e riscossione del contributo di accesso, con o senza vettore, alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna e gestione delle relative attività accessorie per l’anno 2025

link

X Commissione (congiunta alla VIII) alle ore 11 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Mestre

con il seguente ordine del giorno:

- Discussione della mozione nr. d'ordine 654 con oggetto "Mozione collegata alla Delibera n. 1078/2024 valorizzazione degli Archivi storici Comune di Venezia per facilitare la pubblica fruizione", inviata da Deborah Onisto

link

V Commissione (congiunta alla III, IV e VII) alle ore 13.30 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Mestre

con il seguente ordine del giorno:

- Esame proposta di Deliberazione n.2024/1079 del 19/11/2024 del Consiglio Comunale: Progetto City Hub Innovazione Partecipata @cortelegrenzi. Permesso di Costruire in deroga per intervento di ristrutturazione edilizia con finalità di rigenerazione urbana, con parziale demolizione e ricostruzione e contestuale ampliamento volumetrico (in deroga ai sensi dell’art. 14 DPR 380/2001, comma 1-bis) e parziale cambio di destinazione d'uso a direzionale

- Esame proposta di deliberazione 2024/1011 del 31/01/2024 del Consiglio Comunale: Accordo di Programma tra Comune di Venezia, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e soggetti privati finalizzato all’acquisizione delle aree con l’istituto della compensazione urbanistica e all’adeguamento del Piano degli Interventi per la realizzazione della "Varice" del fiume Marzenego-Osellino. Mandato al Sindaco ai sensi dell’art. 21, comma 3, dello Statuto comunale

link

V Commissione (congiunta alla IV, IX e X) alle ore 14.30 – presso la sala del Consiglio del Municipio di Mestre

con il seguente ordine del giorno:

- Esame proposta di Deliberazione n.2024/1084 del 02/12/2024 del Consiglio Comunale: Variante n. 105 al P.I. ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004, dell’art. 24 bis della L.R. 27/2003 e 10 del D.P.R. 327/2001, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio relativa alla realizzazione di un percorso ciclabile in località Cà Sabbioni S.R.11 "Padana Superiore" terzo lotto (Progetto Veneto Strade cod. int. n. 14370). Ratifica della Conferenza dei Servizi per l’Approvazione della Variante al P.I. e controdeduzione alle osservazioni.

- Esame proposta di Deliberazione n.2024/1083 del 02/12/2024 del Consiglio Comunale: Procedura di “Sportello Unico per le Attività Produttive”, ai sensi del D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 e Legge Regionale Veneto n. 55 del 31 dicembre 2012 art. 3, per il progetto di ampliamento della ditta Cereal Docks a Porto Marghera. Parere favorevole alla deroga

link

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2023 per i consiglieri è possibile partecipare alle sedute anche in modalità videoconferenza

Tutte le sedute vengono trasmesse in diretta streaming. Per accedere collegarsi al seguente link: https://live.comune.venezia.it/it/streaming_commissioniconsiliari

------------------------

Ricordiamo che gli atti di convocazione, i verbali delle sedute e tutte le altre notizie riguardanti l'attività istituzionale sono consultabili all'interno del sito del Consiglio comunale (https://consiglio2020.comune.venezia.it/)