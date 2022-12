Nuovo impianto sportivo polivalente indoor a Favaro Veneto: approvato lo schema di utilizzazione dell'area da destinare alla struttura

Il Consiglio comunale nella seduta odierna ha approvato con 26 voti favorevoli e 2 non votanti la proposta di deliberazione relativa allo "Schema di utilizzazione di un'area" da destinarsi al nuovo impianto sportivo polivalente indoor a Favaro Veneto.

Il Comune è tornato in possesso del compendio usato come campo nomadi di via del Granoturco a Favaro Veneto. Le strutture per alloggi prefabbricate che lo occupavano sono state smantellate quasi del tutto e le famiglie che le occupavano sono state ricollocate. E' stato dunque programmato un intervento di rigenerazione urbana con la realizzazione di un nuovo impianto sportivo.

Tuttavia è necessario modificare la destinazione d'uso dell'area nello strumento urbanistico vigente, poiché non è coerente con le funzioni previste dal nuovo intervento di realizzazione della struttura sportiva. Il progetto impone di allineare le funzioni previste con la corretta destinazione d'uso di piano (S - Aree per impianti sportivi). Si procede dunque tramite lo strumento dello schema di utilizzazione dell'area appena approvato.