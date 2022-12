Le Commissioni consiliari di lunedì 12 dicembre

Lunedì 12 dicembre si svolgeranno le seguenti Commissioni consiliari:

V Commissione (congiunta alla VII e IX) alle ore 9 – presso la sala del Consiglio di Ca' Loredan

con il seguente ordine del giorno:

- Prosecuzione esame proposta di deliberazione n. 1069/2022 del 10/11/2022 del Consiglio Comunale: Procedura di “Sportello Unico per le Attività Produttive”, ai sensi del D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 e Legge Regionale Veneto n. 55 del 31 dicembre 2012 art. 4, per la ristrutturazione dell’esistente centro nautico con adeguamento delle strutture di servizio. Ditta Centro Nautico Fusina srl. Discussione parere Municipalità

- Prosecuzione esame proposta di deliberazione n. 1055/2022 del 03/10/2022 del Consiglio Comunale: Riqualificazione dell’area “Ex Cantiere Actv” a Sant’Elena, Venezia. Variante n. 72 al Piano degli Interventi (VPRG per la Città Antica). Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione. Discussione parere Municipalità

V Commissione (congiunta alla VIII e IX) alle ore 11 – presso la sala del Consiglio di Ca' Loredan

con il seguente ordine del giorno:

- P1072/2022 - Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025: Urbanistica, Edilizia Convenzionata Edilizia Privata, Ambiente

- 1066/2022 - Verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di cessione per l’anno 2023, ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – art. 172 comma 1 lettera b), come modificato ed integrato dal D. L.vo n. 126 del 18/08/2014

- 1073/2022 - Approvazione del regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'irpef con conferma dell'aliquota e della soglia di esenzione per l’anno 2023

- 1071/2022 - Approvazione delle tariffe della TARI anno 2023 in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Venezia e delle ulteriori esenzioni e riduzioni ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale TARI

III Commissione (congiunta alla VII e VIII) alle ore 14.30 - presso la sala del Consiglio di Ca' Loredan

con il seguente ordine del giorno:

- 1072/2022 - Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025: Patrimonio – Casa – Politiche Sociale – Biblioteche

VI Commissione (congiunta alla VIII e IX) alle ore 16 - presso la sala del Consiglio di Ca' Loredan

con il seguente ordine del giorno:

- PDC 1072/2022: bilancio previsione 2023-2025 e DUP 2023-2025: Cultura, Turismo e Promozione della Città, Cittadinanza delle Donne e Pari Opportunità – Attività Produttive

Tutte le sedute vengono trasmesse in diretta streaming. Per accedere collegarsi al seguente link: https://live.comune.venezia.it/it/streaming_commissioniconsiliari