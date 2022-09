Cerimonia di commemorazione della divisione partigiana “Nino Nannetti”

Domenica 11 settembre in Pian del Cansiglio avrà luogo la cerimonia di commemorazione delle gesta della divisione partigiana “Nino Nannetti”. L’evento è organizzato da Anpi Veneto, Anpi Friuli Venezia Giulia, Anpi Venezia, Belluno, Padova, Verona, Vicenza, Rovigo, Pordenone e dall’Associazione Volontari della Libertà di Treviso. Gode del patrocinio dei comuni di Venezia, Belluno, Pordenone, Treviso, Padova e Vittorio Veneto.

La divisione “Nino Nannetti” è stata tra le più importanti formazioni partigiane nella lotta di liberazione nazionale dal nazifascismo. Nelle sue brigate c’erano partigiani, donne e uomini, sostenuti dalle locali popolazioni e, tra le sue fila, si contarono 480 caduti. Essa operò in due Regioni, il Veneto e Il Friuli-Venezia Giulia, in particolare nelle province di Treviso, Belluno e Pordenone. Le sue centrali di direzione si intrecciarono saldamente in particolare con l’Università di Padova e con forze antifasciste fondamentali della città di Venezia. Tra i partigiani che vi operarono ci fu anche il pittore veneziano Emilio Vedova.

La manifestazione commemora la divisione e ricorda anche il sacrificio di tutte le donne e gli uomini che combatterono per la libertà dell’Italia e per il riscatto dall’oppressione nazifascista. Quest’anno l’evento assume particolare importanza in ragione della guerra che si sta consumando in Ucraina, nel cuore dell’Europa.

Questo il programma della manifestazione: