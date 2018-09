Servizi coordinati di controllo del territorio: seconda serata consecutiva per i “pattuglioni” serali e notturni della Polizia Locale

Per la seconda serata consecutiva il Corpo di Polizia Locale di Venezia ha effettuato ieri servizi speciali di controllo del territorio utilizzando una ventina di operatori tra ufficiali ed agenti.

Seguendo una modalità operativa consolidata, le sei radiomobili con colori d'istituto, le due radiomobili "civetta" e l'unità cinofila antidroga, hanno organizzato una serie di posti di controllo mobili in varie zone della città: a Marghera, in via della Pila e alle rotatorie del ponte strallato in banchina dei Molini e del mercato ortofrutticolo, e a Mestre, alla rotatoria dell'Amelia e in via Miranese, all'altezza delle vie Friuli, Calabria e zone limitrofe.

Positivi i risultati dei controlli, che hanno portato a varie denunce e sanzioni.

In via Miranese un cittadino albanese è stato deferito all'Autorità giudiziaria perché sorpreso con una mazza da baseball in automobile; stessa denuncia anche per la cittadina russa di 43 anni che in zona rotatoria "Amelia" è stata sorpresa alla guida di un furgone in stato di ebbrezza alcolica (circa 0,84 gr/l). Visto che l’uomo chiamato sul posto dalla donna per spostare il mezzo non era in condizioni migliori della compagna, il veicolo è stato rimosso con il carro attrezzi. A Marghera due cittadini italiani sono stati sanzionati per violazione del regolamento comunale che sanziona i clienti che si intrattengono con le prostitute sulla pubblica via. Altre sanzioni sono scattate per mancata revisione dei veicoli, uso delle cinture di sicurezza, mancanza di documentazione o irregolarità sotto il profilo assicurativo.

Venezia, 21 settembre 2018