La presidente del Consiglio comunale Damiano alla cerimonia ufficiale del 32. Trofeo “Marco Rizzotti” di vela

La presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, ha presenziato questa sera, in piazza san Marco, alla cerimonia ufficiale della 32. edizione del Trofeo “Marco Rizzotti”, regata a squadra, per la classe Optimist, che si sta tenendo in questi giorni nelle acque antistanti il Lido di Venezia, su iniziativa del Comitato espressamente creato dal Diporto Velico veneziano e dalla Compagnia della Vela.

“Porto il saluto del sindaco e della città – ha sottolineato nel suo intervento Ermelinda Damiano – a tutti i partecipanti a questa manifestazione, che di anno in anno acquista sempre più importanza, sia in ambito sportivo che sociale, con l'incontro a Venezia di tanti ragazzi provenienti da tutto il mondo. E' un onore e un piacere per la nostra città, da sempre vocata al mare, poterli ospitare.”

Alla competizione, che si concluderà domani, sono state invitate a partecipare 19 squadre, formate ognuna da cinque velisti tra i 10 e i 15 anni, provenienti da tutto il mondo. Sono presenti, tra gli altri, equipaggi statunitensi, brasiliani, svizzeri, russi, tailandesi, olandesi, inglesi, greci, sloveni, croati, israeliani, irlandesi, turchi e del Principato di Monaco. A difendere i nostri colori la selezione italiana, la selezione della XII Zona Veneto, e la selezione del Circolo Velico Ravennate.