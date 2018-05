La presidente del Consiglio Damiano al Toniolo per la cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro”

La presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, è intervenuta questa mattina, al Teatro Toniolo di Mestre, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, alla cerimonia di consegna delle decorazioni della “Stella al Merito del Lavoro”, conferite ogni anno dallo Stato ai lavoratori di imprese pubbliche o private del Veneto che si sono distinti per particolari meriti di perizia, laboriosità, condotta morale e anzianità di lavoro. Gli insigniti del premio diventeranno anche portatori del titolo “Maestri del Lavoro”.

A consegnare i 77 riconoscimenti di quest'anno sono stati il vice prefetto vicario di Venezia, Sebastiano Cento, insieme al capo dell'Ispettorato interregionale del lavoro del Nordest, Stefano Marconi, al console regionale della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia, Erminio Gambato, ai rappresentanti dei Comuni e delle Prefetture di competenza e ai consoli provinciali della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia. Alla cerimonia, organizzata dalla Prefettura e dalla Direzione regionale del lavoro per il Veneto, sono inoltre intervenute autorità militari e religiose e rappresentanti delle categorie. Quattro gli insigniti dell'importante riconoscimento residenti nel Comune di Venezia: Sandro Codato, Stefano Renier e Vittorio Tolomio per il settore Industria e Mauro Longhi per il settore Servizi.

Venezia, 1 maggio 2018