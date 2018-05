Festa della Sensa 2018, un amore senza tempo che si rinnova ogni anno tra Venezia e il suo mare

Ogni anno Venezia rinnova simbolicamente il suo amore per il mare attraverso la Festa della Sensa: una relazione che da secoli, nel giorno dell’Ascensione, fa rivivere la millenaria storia della Serenissima, il suo essenziale rapporto con il mare e con la pratica della voga alla veneta.

La Festa della Sensa ricorda due eventi importanti: il soccorso portato dal doge Pietro II Orseolo alle popolazioni della Dalmazia, minacciate dagli Slavi, il 9 maggio dell'anno 1000, e la stipula, nel 1177, del trattato di pace tra il doge Sebastiano Ziani, Papa Alessandro III e l'imperatore Federico Barbarossa, che pose fine alla secolare diatriba tra Papato e Impero. Entrambi celebrano la potenza della Serenissima, fondata sulla conoscenza ed il controllo del mare. A titolo simbolico, ogni anno, in quel giorno, si teneva il rito dello “Sposalizio del Mare”. Il Doge, a bordo del Bucintoro, riceveva la benedizione del Vescovo, che si imbarcava all'altezza di San Pietro di Castello, e, una volta raggiunta la Bocca di Porto di Lido, lanciava nelle acque un anello d’oro, pronunciando la seguente formula «Desponsamus te, mare. In signum veri perpetuique dominii..» (Ti sposiamo, mare. In segno di vero e perpetuo dominio).

Coordinata da Vela Spa, società del Gruppo AVM, nell’ambito della mission istituzionale affidatagli dal Comune di Venezia, la Festa della Sensa 2018 si articola in una serie di eventi che prendono avvio già sabato 12 maggio alle ore 17 con il “Gemellaggio Adriatico”, che punta a valorizzare una città o un’area geografica che abbia avuto nel corso della storia un particolare rapporto con Venezia, in un vincolo culturale di amore per il mare e per le attività ad esso collegate. Gemellata con Firenze nel 2016, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’alluvione del 1966, poi nel 2017 con i 16 comuni che compongono l’Unione Montana Agordina, quest’anno Venezia rinsalda lo storico legame della Serenissima con le comunità frontaliere della costa adriatica croata: Pola, Parenzo, Rovigno, Umago, Cittanova, Medolino, Lussino, Cherso e Arbe. La cerimonia si terrà a Palazzo Ducale – Sala dello Scrutinio (ingresso su invito), dove il sindaco Luigi Brugnaro riceverà l’anello dalla comunità Agordina e lo consegnerà alle Città della costa adriatica croata. In questo contesto, ogni anno, viene anche assegnato il Premio “Osella d’Oro della Sensa 2018”, destinato a tre personalità che si sono distinte in azioni o comportamenti di valorizzazione, fedeltà e attenzione ai valori che Venezia e le sua storia millenaria hanno trasmesso, nei seguenti settori: Istituzioni e Cultura, Scientifico, Artigianato.

La manifestazione raggiunge il suo culmine domenica 13 maggio con la cerimonia dello Sposalizio del Mare che si rinnova sin dal 1965, grazie anche all’attività del Comitato Festa della Sensa. Apre il corteo acqueo della Sensa, con partenza alle ore 9.30 dal Bacino di San Marco, la “Serenissima”, imbarcazione sui cui prendono posto il sindaco Luigi Brugnaro e le altre autorità cittadine, accompagnata dalle barche delle associazioni di voga alla veneta. Una volta raggiunte le acque antistanti la Chiesa di San Nicolò al Lido, viene celebrato alle ore 10.30 il rito dello sposalizio del mare attraverso la cerimonia del lancio in acqua dell’anello dogale. Sbarcati a terra, autorità e pubblico vengono intrattenuti dall’esibizione del Coro Serenissima sul sagrato della Chiesa di San Nicolò dove poi, alle ore 11.30, si celebra la solenne funzione religiosa.

Ma la Sensa è anche festa popolare e Venezia la celebra con lo spettacolo delle regate di voga alla veneta, durante le quali si misurano i campioni del remo. Le competizioni prendono avvio alle ore 9, nello specchio acqueo tra il Bacino di San Marco e la Riviera San Nicolò al Lido, dove si svolgeranno poi le premiazioni, con la regata dei giovanissimi su pupparini, promossa dalla Associazione Agonistica di Voga Veneta. Due invece le regate che fanno parte della Stagione Remiera del Comune di Venezia: alle ore 9.45 si disputa dapprima la regata delle donne su mascarete a 2 remi e, a seguire, alle ore 10.30, la regata degli uomini su gondole a 4 remi. Infine, alle ore 12, si terrà la regata delle schie e delle maciarele nel Bacino dell’Idroscalo all’Isola di Sant’Andrea, organizzata dal Coordinamento delle associazioni Remiere di Voga alla Veneta. Le premiazioni di quest’ultima regata si terranno invece all’isola della Certosa.

Numerose sono le manifestazioni collaterali organizzate in occasione della Festa della Sensa, dalla Proloco Lido di Venezia – Pellestrina (www.veneziaeilsuolido.it). Dalle ore 10 alle 18, nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 maggio, nei pressi della Chiesa di San Nicolò al Lido, si tiene il tradizionale Mercatino della Sensa: artigianato, bric-à-brac, creatori di ingegno, libri, associazioni no profit, e l’olio della Cooperativa Olivicoltori di Vetralla. Inoltre, sempre dalle ore 10 alle 18, sia sabato che domenica, si potrà sperimentare l’ebbrezza di volare, a prezzi convenzionati per l’occasione, sopra Venezia e Lido con un elicottero grazie all’Heliair helicopter service, in partenza dall’aeroporto Nicelli (prenotazioni: prolocolidopellestrina@gmail.com). Nella giornata di domenica 13 maggio, dalle ore 9 alle 11, il servizio Heliair offre la possibilità di seguire la manifestazione dall’alto (prenotazioni: prolocolidopellestrina@gmail.com).

L’isola di Sant’Andrea è teatro, alle ore 10, dell’alza bandiera e della rievocazione storica con il 1° Reggimento di Infanteria Veneto Real, mentre, alle ore 11, si tiene l’esibizione della Corte Dogale, sfilata di figuranti in costume dalla Chiesa di S. Nicolò all’aeroporto Nicelli, e alle ore 16 per i bambini tra i 6 e i 10 anni vengono organizzati giochi e animazioni, iniziative a cura della Proloco Lido di Venezia - Pellestrina. Le visite guidate al Forte Sant'Andrea sono sospese per motivi indipendenti dall'Amministrazione comunale. Resta invece confermato il tradizionale appuntamento dell’alza e ammaina bandiera in corrispondenza dello sposalizio del mare.

Per gli sportivi, sempre alle ore 11 all’approdo ACTV di Lido Santa Maria Elisabetta, si tiene la III tappa “La Porta del mare” – Camminata Nordica della Sensa, a cura di Nordic Walking Venezia Serenissima e LILT.

Infine, oltre a poter scoprire le proposte della stagione balneare 2018 presso le spiagge del Lido in occasione dell’“Open Day”, lungo il Gran Viale Santa Maria Elisabetta alle ore 16.30 si terrà l’esibizione della Banda di Pellestrina mentre, alle 17.30, presso la spiaggia Bluemoon, si terrà Live Music PITURA STAIL (Pitura Freska Tribute).

Quest’anno però la Festa della Sensa travalica i confini cittadini e, in modo simbolico, arriva sino a Roma. Nella stessa giornata di domenica 13 maggio infatti, viene celebrata la fine del restauro della fontana intitolata “Venezia sposa il mare”, sita all’interno del cortile di palazzo Venezia a Roma. Il restauro è stato curato dalla società Rigoni di Asiago che, dopo aver sostenuto il restauro della statua del Todaro all’interno del cortile di Palazzo Ducale, ha voluto proseguire il viaggio in favore della valorizzazione dei beni culturali a Roma. Il collegamento con Venezia è stato il motivo fondamentale per la scelta del restauro della fontana, tra l’altro ospitata da un palazzo il cui primo lotto fu realizzato dal Cardinale veneziano Barbo divenuto successivamente Papa Paolo II. Per rafforzare questo riferimento con la città lagunare, i visitatori del museo di Palazzo Venezia a Roma avranno la possibilità di ammirare dal pomeriggio le immagini della Festa della Sensa, attraverso la proiezione di un video realizzato la mattina stessa a Venezia, durante il corteo storico e le regate. Per l’occasione, la Rigoni di Asiago offrirà una degustazione dei prodotti locali agli ospiti romani. In contemporanea, domenica, Poste Italiane sarà presente in Piazza San Marco a Venezia e a Palazzo Venezia a Roma per offrire l’annullo filatelico che celebra la Festa della Sensa.

Venezia, 11 maggio 2018