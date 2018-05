Contributi regionali a favore di nuclei familiari con figli a carico rimasti orfani di un genitore. DGR n. 1350 del 22 agosto 2017. Pubblicazione Graduatoria

L'Assessorato alla Coesione sociale del Comune di Venezia informa i cittadini che la Regione Veneto, con il DDR n. 178 del 15 dicembre 2017, pubblicato sul Bur n. 25 del 09/03/2018, ha approvato la graduatoria delle famiglie ammesse al contributo previsto dalla DGR n. 1350 del 22 agosto 2017.

Sul sito del Comune di Venezia e presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico è possibile consultare la graduatoria delle famiglie ammesse al contributo, l’elenco delle famiglie ammesse attraverso il fondo residuo DGR n. 1488/2017 e la lista dei richiedenti non in possesso dei requisiti richiesti.

Il Comune di Venezia provvederà all'erogazione dei contributi alle famiglie ammesse solo successivamente all'avvenuto trasferimento dei fondi all'amministrazione comunale da parte della Regione Veneto.

Si invitano i beneficiari a inviare agli uffici il proprio codice Iban per poter ricevere il contributo sul conto corrente (via mail a: sostegnoeconomico.opw@comune.venezia.it oppure via fax al n. 041.2749538). In caso di mancata comunicazione dell’Iban la liquidazione avverrà in contanti e il contributo potrà essere ritirato presso qualsiasi sportello Intesa San Paolo S.p.A. (ex Cassa di Risparmio di Venezia) situato all'interno del territorio comunale.

Per informazioni: 041.2749594.

Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità

Osservatorio Politiche di Welfare e P. S. S.