Venice Chamber Orchestra: il 24 aprile alle 20.30 con il concerto sinfonico al Teatro Toniolo

Teatro Toniolo

Concerto Sinfonico Venice Chamber Orchestra

martedì 24 aprile 2018, ore 20.30

Direttore, Pietro Semenzato

Pianoforte, Sarah Giannetti

A quattro anni dalla sua fondazione, La Venice Chamber Orchestra, orchestra sinfonica costituita da giovani under 30 diplomati nei Conservatori del Veneto, si presenta con un organico allargato rispetto alla sua più contenuta formazione, proponendo al pubblico un grande concerto sinfonico martedì 24 aprile 2018 ore 20.30 al Teatro Toniolo di Mestre.

Il programma proporrà in apertura la brillante Ouverture dalla Luisa Miller di Giuseppe Verdi e proseguirà con una delle più ardue pagine del virtuosismo pianistico ossia il Concerto per Pianoforte e Orchestra n.3 in re minore di Sergej Rachmaninov che sarà interpretato dalla giovane e talentuosa pianista Sarah Giannetti. Il concerto si chiuderà con la celebre Sinfonia n. 7 in la maggiore Op. 92 di Ludwig van Beethoven, autentico capolavoro sinfonico del grande compositore tedesco.

A dirigere l’orchestra sarà Pietro Semenzato, fondatore e direttore principale della Venice Chamber Orchestra.

L’evento, reso possibile grazie alla fondamentale collaborazione del Comune di Venezia, del Teatro Toniolo e degli Amici della Musica di Mestre, è stato voluto dal Circolo Aziendale di Generali e sostenuto dal contributo delle Agenzie Generali di Mestre, Mestre Riviera XX Settembre e Carpenedo.

Il concerto sarà ulteriormente impreziosito dallo scopo solidale che Generali ha voluto conferire all’evento, destinando il ricavato della serata a due realtà di volontariato che operano presso l’Ospedale dell’Angelo di Mestre, le quali si occupano sia dell’accoglienza dei bambini in ospedale sia del sostegno alle famiglie del Reparto di Patologia Neonatale: ABIO di Mestre ed Una Carezza per Crescere.

Programma

Giuseppe Verdi (1813 - 1901)

da "Luisa Miller"

- "Ouverture"

Sergej Rachmaninov (1873 - 1943)

Concerto per Pianoforte e Orchestra n.3 in Re minore

- Allegro ma non troppo -

Intermezzo. Adagio

- Finale. Alla breve

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

Sinfonia n. 7 in la maggiore Op. 92

- Poco sostenuto - Vivace

- Allegretto

- Presto

- Allegro con brio

Venice Chamber Orchestra

La Venice Chamber Orchestra (VCO) è un’orchestra costituita interamente da giovani sotto i trent’anni, tutti brillantemente diplomati nei Conservatori del Veneto, che hanno deciso, su iniziativa del coetaneo direttore d’orchestra Pietro Semenzato, di creare in maniera del tutto autonoma e autogestita un’orchestra dedita al repertorio classico (sinfonico e operistico). Originariamente nato come ensemble, la VCO si è poi costituita in associazione musicale nel 2014. I programmi proposti, sia lirici che sinfonici, spaziano dal repertorio barocco e classico a quello romantico e novecentesco, con particolare attenzione alla valorizzazione di composizioni rare o poco conosciute dal grande pubblico. L'orchestra si è esibita in varie Sale da Concerto e Teatri del Triveneto tra cui: Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, Sala Concerti di Palazzo Pisani a Venezia Teatro di Villa Belvedere e Teatro Nuovo di Mirano, Teatro A. Vivaldi di Jesolo, Teatro Giovanni XXIII di Belluno, Teatro Eden di Treviso, Auditorium Generali Italia a Mogliano Veneto, Teatro “L. Da Ponte” di Vittorio Veneto, Teatro Zancanaro di Sacile, oltre che in numerose chiese e ville del territorio. La VCO ha preso parte nel 2015 e nel 2017 alle Masterclasses di direzione d'orchestra tenute dal maestro Ennio Nicotra in qualità di orchestra ufficiale del corso. Tra gli scambi culturali recenti si ricorda quello con la Metro Chamber Orchestra di New York, conclusosi con un concerto sinfonico al Conservatorio di Venezia diretto dal M° Philip Nuzzo e quello con l’Orchestra Filarmonica Campana ed il M° Giulio Marazia. La Venice Chamber Orchestra ospita abitualmente solisti, cantanti e direttori di fama internazionale. Tra le produzioni liriche messe in scena si ricorda il "Maestro di Cappella" di D. Cimarosa, "Bastiano e Bastiana" di W. A. Mozart, “La Cambiale di Matrimonio” e “Il Signor Bruschino” di G. Rossini. I prossimi importanti impegni dell’orchestra per il 2018 saranno, a maggio, un concerto sinfonico presso le Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia e, in autunno, la messa in scena dell’opera “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini, in diversi Teatri del Veneto.

Biglietti

€ 15,00 acquistabili presso

Biglietteria del Teatro Toniolo orario: 11.00 – 12.30; 17.00 – 19.30 (escluso il lunedì). tel,041971666

Prevendita on-line www.vivaticket.it

info, www.culturavenezia.it/toniolo