L'assessore De Martin a Mogliano Veneto per l'inaugurazione del restyling del Parco Primavera

L'assessore comunale all'Ambiente, Massimiliano De Martin, ha partecipato questa mattina, a Mogliano Veneto, alla cerimonia inaugurale della rigenerazione del Parco Primavera, 15 mila metri quadrati di polmone verde reso più funzionale grazie a nuovi percorsi, a nuova illuminazione e sistemazione generale del verde.

"Eventi come questo - ha commentato l'assessore De Martin - sono importanti perché celebrano le fatiche e l'impegno messi nel realizzare utili interventi per la cittadinanza. E' bene ribadire che quando si arriva ad inaugurare un'opera, si celebrano anche le fatiche messe nella realizzazione del progetto, ma soprattutto le capacità di ottenere e beneficiare di quei finanziamenti indispensabili per la sua ultimazione, testimoniando così la credibilità di un'Amministrazione che riesce a consegnare un progetto nei tempi prestabiliti. Se adeguatamente pianificato, progettato e gestito, come in questo caso, il verde pubblico urbano si configura come un bene di interesse collettivo e come una risorsa multifunzionale per la città".

A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato il quale ha sottolineato che l'opera è stata finanziata interamente con fondi Pnrr per un totale di 680 mila euro. Al termine dei saluti istituzionali, si è proceduto con il taglio del nastro, successivo scoprimento di una targa e piantumazione di un albero dedicati alla memoria del noto giornalista Gianfranco Vergani, direttore del quotidiano "Il Nuovo Terraglio", venuto a mancare nel 2022.