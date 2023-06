Presentato il ciclo di incontri “Guarire si può!” sui disturbi del comportamento alimentare

“Guarire si può!”: non è un semplice titolo, ma un vero e proprio messaggio di concreta speranza, e di fiducia, quello che viene lanciato dal ciclo di incontri sui disturbi del comportamento alimentare promosso dalla Presidenza del Consiglio comunale, dalle Elette delle sei Municipalità e dalla testimonial locale del Fiocchetto Lilla, Sandra Zodiaco, in collaborazione con l’Ulss 3 “Serenissima”.

L’evento è stato presentato questa mattina, al Municipio di Mestre, con una conferenza stampa a cui hanno preso parte, tra gli altri, la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, l’assessore comunale alla Promozione del territorio, Paola Mar, il direttore del Dipartimento di Salute mentale dell’Ulss 3, Moreno De Rossi, medici specialisti dell’Unità Sanitaria veneziana, e le rappresentanti delle Elette delle sei Municipalità.

“I disturbi del comportamento alimentare – ha ricordato la presidente Damiano - sono una vera piaga sociale: sono circa 3 milioni le persone in Italia che ne soffrono, in particolare nella fascia di età tra i 10 ed i 25 anni, e circa 3.000 le persone che ne muoiono: è addirittura la seconda causa di morte tra i giovani. Per affrontare questa emergenza è importante ‘fare rete’ e creare una capillare opera di sensibilizzazione, da una parte, e di sostegno, dall’altra, sia ai pazienti che ai loro famigliari. ”

“Nel Veneto – ha spiegato il direttore De Rossi – si calcola, ma le cifre sono in difetto perché effettuate prima del Covid che ha ampliato il problema, che di queste malattie siano affette circa 4.000 persone: nell’Ulss3 ne seguiamo circa 180, ma ancora tanti, troppi casi, sono sommersi. Partecipare agli incontri organizzati dal Comune è quindi un'occasione importante per fare conoscere i Servizi dedicati al trattamento dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione e per promuovere la corretta informazione e il trattamento precoce a favore delle persone colpite dalla malattia e dei loro familiari.”

I sei incontri previsti (uno per ogni Municipalità), avranno di volta in volta come filo conduttore la presentazione di un libro, fatta dal loro stesso autore, e poi un momento di discussione e informazione a cui prenderanno parte, con Sandra Zodiaco, anche medici specialisti dell’Ulss 3.

Si comincerà martedì 6 giugno, alle ore 18.30 nella Sala della Municipalità di Marghera con il libro “Noemi ha i capelli blu” scritto da Orietta Dal Dan, una mamma che racconta il suo difficile cammino con una figlia affetta da queste patologie. Giovedì 15 giugno, alle ore 17.30, alla Biblioteca di Zelarino, Sandra Zodiaco presenterà il suo libro “Oltre. Scoprirsi fragili: confessioni sul (mio) disturbo alimentare; venerdì 16 giugno, alle 18, al Centro Culturale Candiani, Laura Dalla Ragione e Raffaele Vanzetta presenteranno il libro “Social fame. Adolescenza, social media e disturbi alimentari”: lunedì 19 giugno, alle ore 18, all’hotel Des Bains, al Lido, Daniele Di Pauli parlerà del suo libro “Obesità e stigma”; mercoledì 28 giugno, alle ore 18, all’Auditorium “Sbrogiò” di Favaro, sarà ancora la volta di Sandra Zodiaco e del suo libro “Oltre”; giovedì 29 giugno, alle ore 18, alla Sala san Leonardo, a Venezia, Leonardo Mendolicchio presenterà “Il peso dell’amore. Capire i disturbi alimentari partendo da famiglia e scuola”.

“Questo ciclo di incontri – ha osservato l’assessore Mar – è un ulteriore frutto di un lavoro corale, molto importante, che stanno portando avanti le donne elette nel nostro Comune: un cammino bipartisan, che sta dando risultati anche nei piani alti della politica, ovvero in Parlamento, dove finalmente qualcosa si muove per dare la giusta attenzione a queste gravi patologie.”