L'assessore Zuin oggi al convegno per i 120 anni dalla nascita dell'Inps

L'assessore comunale al Bilancio, Michele Zuin, ha portato questa mattina i saluti istituzionali al convegno organizzato dalla Direzione regionale Inps per il Veneto alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista, per celebrare i 120 dall'istituzione della “Cassa nazionale di Previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai”, risalente, appunto, al 1898.

“Penso che oggi il ruolo della previdenza sia di grandissima attualità - ha dichiarato l'assessore Zuin, dopo aver portato i saluti del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro – e volevo sottolineare l'importanza dell'Inps e della previdenza sociale in Italia, perché è un sistema importante che va salvaguardato".

La conferenza, incentrata sul tema “120 anni di sviluppo tra diritti sociali e performance produttiva”, ha ripercorso le principali tappe dell'ente, fornendo uno spaccato dell'evoluzione sociale ed economica del Paese, con particolare attenzione al mondo del lavoro e ai diritti dei lavoratori, per arrivare alle problematiche dell'oggi.

“La storia dell'Inps – si legge infatti in una nota introduttiva al convegno del presidente dell'Inps, Tito Boeri, che ha poi chiuso il convegno - è strettamente intrecciata alla storia delle disuguaglianze, delle migrazioni e della povertà in Italia. I dati e i documenti dei nostri archivi possono offrire materiali importanti per capire le interazioni fra protezione sociale e divari di reddito, valutare l'impatto distributivo delle politiche pubbliche a cavallo di tre secoli di storia d'Italia.”

E a tal proposito, l'Inps lancia proprio con questa ricorrenza l'invito a storici e ricercatori di accedere ai propri archivi e banche dati, per far diventare il patrimonio documentale occasione di memoria collettiva sul lavoro e sulla vita oltre il lavoro in Italia.