L'assessore Venturini alla seconda edizione di "Vèstiti, usciamo!", annuale sfilata degli abiti disegnati dalle recluse del Carcere femminile della Giudecca

L'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, è intervenuto questa sera a Venezia alla seconda edizione di "Vestiti, usciamo!", la sfilata annuale di capi realizzati nel laboratorio di sartoria del Carcere femminile della Giudecca. L'evento è stato reso possibile grazie all'impegno e alla passione delle donne e degli uomini della cooperativa sociale "Il Cerchio Onlus", in prima linea nell'arricchire il bagaglio di conoscenze lavorative delle detenute in funzione di un futuro reinserimento in società anche attraverso il laboratorio di sartoria "Banco Lotto 10", sotto la responsabilità stilistica di Giulia Pannoli. Quest'anno, per quanto riguarda le calzature, si è aggiunto l'apporto anche della onlus "Solidalia" di Vigonza, nel Padovano. Tra abiti e colori si è fatto un tuffo soprattutto negli anni Cinquanta, ma la collezione è stata arricchita anche da qualche tocco contemporaneo e "urbano".

"E' molto importante essere qui con voi oggi - ha dichiarato l'assessore Venturini - La cooperativa Il Cerchio è una presenza sempre più fondamentale nella nostra città, in continuo sviluppo nonostante l'anno scorso abbia festeggiato i vent'anni di attività. Seduti in prima fila ci sono rappresentanti del Comune, dello Stato e dell'imprenditoria privata. E' la dimostrazione del valore di quanto fate per gli altri".

Per l'evento si sono prestate come modelle le dipendenti della cooperativa o loro amiche, le quali hanno indossato gli abiti davanti a decine di invitati, tra cui la direttrice del Carcere femminile della Giudecca, Immacolata Mannarella, il Provveditore per l'Amministrazione penitenziaria del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, Enrico Sbriglia, e il vicepresidente della cooperativa "Il Cerchio", Jacopo Buroni.