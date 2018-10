La presidente Pea al Premio letterario “Settembrini”

La presidente della Commissione consiliare cultura, Giorgia Pea, è intervenuta alla cerimonia di premiazione e serata conclusiva del Premio letterario “Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini”, che si è svolta questa sera al Teatro Toniolo di Mestre, con la proclamazione del vincitore: Enrico Remmer con “La guerra dei Murazzi”.

Il Premio Settembrini è dedicato a raccolte di novelle o racconti editi a stampa in volume unico, pubblicati entro il biennio precedente la data di scadenza del bando. Fondato nel 1959 per iniziativa di Arnaldo Settembrini, con la partecipazione di celebri letterati quali Italo Calvino, Aldo Palazzeschi, Diego Valeri e Dino Buzzati, il Premio Settembrini è giunto alla cinquantaquattresima edizione. Di anno in anno la manifestazione, dedicata al genere narrativo del racconto, ha confermato e consolidato il suo prestigio nell'ambito della produzione letteraria italiana.

Lunedì 27 agosto si è riunita la giuria tecnica, presieduta da Giancarlo Marinelli e composta da Emmanuela Carbè, Simona Nobili, Manlio Piva e Massimiliano Forza, ed ha selezionato, tra 34 libri in concorso, la terzina finalista della 55. edizione, ovvero Laura Morante con “Brividi Immorali”, Michele Orti Manara, con “Il Vizio di Smettere”, Enrico Remmer con “La guerra dei Murazzi”.

La serata, che ha avuto come madrina Debora Caprioglio, dopo la premiazione, è proseguita con lo spettacolo “A casa ti aspettano”, per la regia di Giancarlo Marinelli, con Romina Mondello, Massimiliano Forza, Simona Nobili, Fabio Sartor, Manlio Piva, Emmanuela Carbè e i giovani allievi del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia; elaborazioni immagini e video erano a cura di Francesco Lopergolo.