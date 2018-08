Regata storica 2018

Torna, domenica 2 settembre, la Regata storica, l'appuntamento principale del calendario annuale di gare di voga alla veneta, disciplina unica al mondo praticata da millenni nella laguna di Venezia.

Come ogni anno, le competizioni remiere saranno precedute dal celebre corteo storico, che partirà alle ore 17.30 dall'Erbaria a Rialto, una sfilata di decine e decine di imbarcazioni tipiche cinquecentesche, multicolori e con gondolieri in costume, che trasportano il "doge", la "dogaressa" e tutte le più alte cariche della Magistratura veneziana, in una fedele ricostruzione del passato glorioso di una delle Repubbliche Marinare più potenti e influenti del Mediterraneo.

Le quattro competizioni principali, cui si aggiungono quelle che vedono protagonisti "schie" e "maciarele", giovanissimi vogatori fino ai 14 anni, sono suddivise per categorie di età e per tipologia di imbarcazione: la più famosa ed entusiasmante è la regata dei campioni su gondolini, che percorreranno il Canal Grande fino al traguardo di fronte alla celebre "machina", scenografico palco galleggiante posto davanti al palazzo di Ca' Foscari.

Quest'anno, per la prima volta, sarà celebrato un "gemellaggio" tra la Regata storica e il Gran Premio di Monza di F1, che si svolge in concomitanza. La presenza di una Ferrari da gara lungo il Canal Grande, davantio alla sede del Casinò di Venezia a Ca’ Vendramin Calergi, suggellerà il legame tra l’eccellenza sportiva dei motori e i gondolini, vera e propria Formula 1 della voga. La Ferrari F1 sarà esposta anche il giorno 30 agosto in Piazza Ferretto a Mestre.

Fino alle ore 12 di venerdì 31 agosto, inoltre, è possibile, utilizzando il form dedicato, partecipare all’estrazione di 15 posti validi per due (per un totale di 30 persone) per poter assistere alla Regata storica dalla "machina". L’estrazione è aperta a tutti i cittadini maggiorenni residenti nel territorio della Città Metropolitana di Venezia (per maggiori informazioni).

La Regata Storica è partner della campagna di sensibilizzazione del Comune di Venezia #EnjoyRespectVenezia.

Per maggiori informazioni e per il programma dettagliato di domenica e degli eventi collaterali visita il sito www.regatastoricavenezia.it

Venezia, 29 agosto 2018