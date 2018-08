Il sindaco Brugnaro alla cerimonia di benedizione delle barche che parteciperanno alla Regata storica

Hanno sfilato questo pomeriggio in Canal Grande, in un corteo acqueo colorato e festoso, i campioni che saranno protagonisti delle regate che si svolgeranno domenica 2 settembre in occasione dell'edizione 2018 della Regata Storica. I regatanti, giovanissimi, donne e uomini che domenica scenderanno in acqua su pupparini, mascarete, caorline e gondolini, sono stati accolti, sulle note del Coro Serenissima, dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e dal consigliere delegato alle Tradizioni, Giovanni Giusto, in Campo della Salute.

"Costruire una scuola di voga"

"Voglio ringraziare tutte le remiere - ha dichiarato il primo cittadino, rivolgendosi agli atleti presenti - E voglio ringraziare anche le persone che aiutano i giovani a entrare nel mondo del remo. So che ci sono tante persone che collaborano a vario titolo, privatamente o col Comune, per costruire una scuola di voga per insegnare ai bambini l'arte di stare in acqua e del rispetto. Credo che tutti coloro che abitano qui o in terraferma, se amano il mare e la laguna, siano veneziani".

"Questa è la Venezia più bella"

"Questa è sicuramente la Venezia più bella - ha aggiunto il consigliere delegato Giusto - Questa è una Venezia viva che va avanti e garantisce il suo futuro soprattutto attraverso la continuità delle proprie tradizioni. Il remo non è soltanto uno sport, ma anche una grande cultura. In questi mesi abbiamo avuto diversi motivi di soddisfazione. Per esempio abbiamo un equipaggio che è entrato in ruolo nei gondolini che raggiunge 39 anni in 2. Non solo - ha concluso - anche quest'anno apriranno la Regata Storica ben 84 bambini dai 6 ai 14 anni. Anche questo è un segnale importante".

Sorteggio e benedizione

Dopo il sorteggio dei gondolini per le gare e la presentazione degli equipaggi delle regate, il pomeriggio si è concluso con la tradizionale cerimonia di benedizione delle fasce e delle imbarcazioni da parte di don Fabrizio Favaro.