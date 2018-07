Marghera Estate 2018: dal 2 agosto all’8 settembre, in piazza Mercato a Marghera, “Cinema sotto le stelle”

Giro di boa per Marghera Estate 2018: il mese di luglio con i suoi sedici concerti chiude l'estate in piazza. Nell'arena di piazza Mercato sono passati circa 10mila spettatori, pubblico al quale si aggiungono i frequentatori dei food truck che hanno cenato sotto le stelle per tutto il mese estivo. Sedici serate di spettacolo e di musica che adesso lasciano spazio al pubblico del grande schermo, pronto a scendere in strada per guardarsi un bel film. La 38. rassegna “Cinema sotto le stelle”, che si terrà nell’area di piazza Mercato dal 2 agosto all’8 settembre, e organizzata dal Comune di Venezia in collaborazione con MakingMovie, è stata presentata questa mattina a Marghera dall’assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, il presidente e il vicepresidente della Municipalità di Marghera, rispettivamente Gianfranco Bettin e Bruno Polesel, David Casagrande presidente di MakingMovie.

“Il cinema in piazza Mercato è divenuto nel corso degli anni patrimonio di tutti – ha esordito l’assessore Venturini – e il successo della scorsa rassegna ci ha spinto ad osare di più e a proporre al pubblico la più vasta scelta possibile di film, per incontrare i gusti e le richieste di tutti. La 38. edizione di Cinema Sotto le Stelle infatti si appresta ad essere la più ricca degli ultimi 20 anni e prevede la proiezione delle pellicole di maggior successo e qualità artistica uscite in sala nell’inverno dell’anno precedente. Vogliamo dare a tutti i cittadini un’ulteriore occasione per uscire di casa, godersi le sere d’estate e appropriarsi degli spazi della città”.

Il cartellone prevede 34 proiezioni, di cui 17 film italiani: tante commedie, ma anche suspense, azione ed un giallo made in Veneto. L’altra metà della programmazione sarà rivolta ai migliori film internazionali, con un occhio di riguardo per i vincitori dei premi più prestigiosi e per i palmarès dei principali festival, primo fra tutti la Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia. Inoltre ogni sera, dall’1 all’8 settembre, il giorno successivo la prima mondiale al Lido di Venezia, verrà proiettato un cortometraggio e, a seguire, “Esterno Notte” proporrà un film presentato alla Biennale Cinema dello scorso anno.

Eventuali recuperi si terranno nelle serate del 13, 20, 27 agosto e 2, 9 settembre. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21.15 ad agosto e alle 21 a settembre. La biglietteria aprirà alle ore 19. Il biglietto costa 3 euro (soci MakingMovie 2 euro) e il carnet da 10 ingressi 20 euro (per massimo 4 persone a serata). Per informazioni si può contattate MakingMovie al numero 347 4591960: inviando a questo numero WhatsApp la parola “aderisco”, si verrà inseriti nella lista broadcasting di “Cinema sotto le Stelle” per conoscere ogni giorno il film in programma e gli eventuali annulli per maltempo. La programmazione completa si può consultare su www.margheraestate.it e www.makingmovie.it e su Facebook “Cinema sotto le stelle Marghera”.