Bando regionale 2018 per l'assegnazione di contributi a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori

L'assessorato alla Coesione Sociale del Comune di Venezia informa che la Regione Veneto ha approvato un bando per l’assegnazione di contributi a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, a prescindere dal fatto che i figli minori d’età siano in obbligo scolastico e fiscalmente a carico del nucleo familiare.

Per le famiglie residenti nel Comune di Venezia c’è tempo fino al fino a lunedì 3 settembre 2018 per presentare la domanda di contributo. Si sconsiglia di inviare domande via posta a ridosso della scadenza per evitare il rischio di ritardi nel ricevimento da parte degli uffici, che potrebbe comportare il non inserimento in graduatoria della domande stesse.

La domanda, completa di tutta la documentazione richiesta nel modulo, pena la non accettazione della stessa, deve essere consegnata presso una delle sedi centrali del Protocollo generale del Comune di Venezia, o inviata con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente che attesti la data di spedizione a:

Indirizzo: Comune di Venezia, Direzione Coesione Sociale Servizi alla Persona e Benessere di Comunità via Verdi 36, 30174 Mestre.

PEC: coesionesociale.direzione@pec.comune.venezia.it

Per informazioni contattare l'Ufficio Sperimentazione welfare leggero e progettualità trasversali della Direzione Coesione Sociale Servizi alla Persona e Benessere di Comunità al numero 041.2749594.

La documentazione è scaricabile da:

http://www.comune.venezia.it/it/bando2018_contributi_figli_orfani