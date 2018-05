L’assessore Zuin a Ca’ Dolfin per il convegno “Il futuro della finanza per le imprese del Nordest”

L’assessore al Bilancio, Michele Zuin, è intervenuto questo pomeriggio a Ca’ Dolfin “Il futuro della finanza per le imprese del Nordest”. Presenti inoltre, tra gli altri, il rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Michele Bugliesi, e il presidente della Fondazione di Venezia, Giampietro Brunello.

Nel corso dell’incontro sono stati presentati i risultati della ricerca sul sistema della finanza a Nordest che la Fondazione di Venezia ha affidato ad un qualificato gruppo di di docenti e ricercatori universitari del Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari. La prima sessione si è aperta con l’introduzione ai lavori da parte di Gian Nereo Mazzocco, professore emerito dell’Università di Udine, cui sono seguiti gli interventi di Domenico Sartore, professore ordinario di Econometria di Ca’ Foscari, su “Analisi della realtà economica: banche e imprese del Nordest”, e di Ugo Rigoni e Antonio Proto, professori ordinari di Economia degli intermediari Finanziari dell’Ateneo veneziano, che hanno parlato di politiche creditizie e accesso al credito. Le considerazioni finali sulla prima parte del convegno sono state affidate a Giampietro Brunello, presidente della Fondazione di Venezia.

“È importante - ha sottolineato Zuin nel portare i saluti del sindaco Brugnaro - che la finanza possa accompagnare la ripresa nel territorio. Gli indicatori che noi abbiamo come Amministratori danno il Veneto in ripresa, come testimonia il grande fermento che c'è nella nostra regione. Come Comune di Venezia siamo impegnati in una serie di progetti di riqualificazione e di riconversione che possono assecondare e favorire i positivi segnali di ripresa. Il messaggio importante, che mi auguro possa scaturire anche da questo incontro, è che impresa, pubblica Amministrazione e banche devono fare sistema”.

Nella seconda parte del pomeriggio si è poi svolta una tavola rotonda, moderata dalla giornalista del Sole 24 Ore Isabella Bufacchi, nella quale hanno offerto il loro contributo Cesare Cucci, vicedirettore generale di FriulAdria Crédit Agricole, Paolo Errico, vicepresidente Confindustria Veneto, Andrea Florio, CFO Finint Investments SGR, Gianmarco Russo, direttore generale di Veneto Sviluppo, e Massimo Zanon, presidente di Confcommercio Veneto.

Venezia, 11 maggio 2018