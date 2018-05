Il sindaco Brugnaro inaugura il nuovo mercato agricolo coperto di Mestre

Mestre ha da oggi ufficialmente, su iniziativa della Coldiretti, il suo primo mercato agricolo coperto, che offrirà prodotti di qualità, stagionali, certificati e a km 0. A inaugurare “Campagna Amica”, questa mattina, in via Palamidese, una laterale della centralissima via Fapanni, proprio a fianco della Riviera Magellano, è stato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

“Vorrei anzitutto ringraziare la Coldiretti – ha sottolineato nel suo intervento Brugnaro – per aver scelto Mestre per questa sua importante iniziativa. Sono convinto che l'apertura di nuovi punti vendita non solo rivitalizzi la città, ma crei anche una positiva concorrenza, con il conseguente miglioramento dei prodotti che vengono offerti ai consumatori. Il nuovo mercato ridà vita, in particolare, ad una zona che seppur centrale, era comunque appartata e che in passato aveva avuto dei problemi sul fronte 'sicurezza'. Un tema questo che è molto caro all'Amministrazione comunale, e su cui stiamo lavorando con impegno quotidianamente, per rendere il nostro territorio sempre più vivibile.”

Alla cerimonia erano presenti tra gli altri, con gli assessori comuali Renato Boraso e Simone Venturini, il questore di Venezia, Vito Gagliardi, il direttore nazionale di “Campagna Amica”, Carmelo Troccoli, il presidente della Coldiretti del Veneto, Pietro Piccioni, il presidente della Coldiretti di Venezia, Andrea Colla, e monsignor Danilo Barlese, che, dopo aver letto un messaggio di saluto del patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, ha impartito la benedizione alla nuova struttura.

Il mercato “Campagna Amica” di Mestre (che si affianca agli altri quasi 1.200 punti vendita presenti in tutta Italia) si sviluppa un una superficie complessiva di 500 metri quadrati. Sarà animato ogni volta da una ventina di produttori agricoli di aziende del veneziano e venete, e offrirà prodotti che vanno dalla verdura alla carne, dai formaggi agli insaccati, dal vino alla pasta e ai dolci. Sarà aperto nelle giornate di martedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle 8.30 alle 13.30.