Il sindaco Brugnaro al convegno “Dialoghi sulla Costituzione”

“Così come la Repubblica Serenissima è stata per secoli, in Europa, luogo simbolo di democrazia, libertà e tolleranza, anche in ambito religioso, così oggi Venezia tutela la libera espressione di qualsiasi confessione, nell'ambito sempre però, come accadeva nel passato, della legge, con soluzioni che devono essere concordate, per tener conto anche dei diritti degli altri cittadini.”



Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha aperto con queste parole, questa mattina, nella splendida cornice delle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, i lavori del convegno “Dialoghi sulla Costituzione”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito dell'iniziativa “Il Viaggio della Costituzione”, il percorso itinerante che vuole celebrare il 70° anniversario dell'entrata in vigore della nostra Carta fondamentale, illustrando i 12 principi fondamentali su cui essa si regge, in altrettante città italiane, a ognuna delle quali è stato abbinato un singolo articolo.

Quello toccato a Venezia, proprio anche in considerazione del suo passato, è stato appunto l'articolo 8, che sancisce come tutte le confessioni religiose siano ugualmente libere di fronte alla legge, secondo i loro statuti, sempre che questi non contrastino con l'Ordinamento giuridico italiano.

Ad illustrare questo principio, davanti a una folta rappresentanza di studenti degli istituti cittadini, nonché, tra gli altri, agli assessori comunali De Martin e Romor, sono stati, col sindaco Brugnaro, il presidente emerito della Corte costituzionale, Ugo De Siervo, il docente di Scienza politica dell'Università La Sapienza di Roma, Paolo Naso, il direttore de “La Nuova Venezia”, Paolo Possamai.

“Accanto a questi 12 principi fondamentali, che sono da sempre unanimemente condivisi, e quindi intoccabili – ha sottolineato il sindaco – c'è però una parte della Costituzione, quella in cui viene stabilito come dare attuazione a questi stessi principi, che risente del trascorrere del tempo, e abbisogna con urgenza di essere riveduta per essere al passo con le nuove esigenze, e tutelare al meglio, ed essere più vicina, ai cittadini.”

Oltre che con questa serie di convegni, il “Viaggio della Costituzione” ha previsto una mostra itinerante, arricchita da approfondimenti grafici e multimediali, filmati storici e commenti audio, che è in questi giorni è stata ospitata al Chiostro M9, in via Poerio a Mestre.