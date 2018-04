A Venezia 261.321 residenti al 31.12.2017, resta l'undicesima città italiana come numero abitanti

Venezia chiude il bilancio demografico del 2017 con 261.321 residenti: complessivamente si tratta di 584 abitanti in meno rispetto allo scorso anno dimostrandosi una città perfettamente in linea con i trend di tutte le altre grandi realtà italiane, così da mantenere l'11^ posizione come città italiana con più abitanti. Il dato di decrescita complessivo nel 2017 si è ridimensionato rispetto al 2016: rispettivamente -2,2 ogni 1.000 abitanti contro -5,5%. Ma i numeri che emergono dal report presentato dall'assessore Paola Mar e dal Servizio Statistica e Ricerca del Comune questa mattina in I Commissione consiliare raccontano uno spaccato dal quale emergono molti altri dati interessanti. Tra i più significativi c’è il rapporto tra natalità e mortalità che dimostra come a Venezia, rispecchiando l’andamento nazionale, si facciano pochi figli: lo scorso anno, infatti, i nuovi nati sono stati 1.656 a fronte di 3.486 persone decedute con un bilancio naturale negativo di 1.830 unità. Un dato che acquisisce un peso ancor più significativo se si allarga lo spazio temporale agli ultimi 17 anni dimostrando come dal 2000 ad oggi nel Comune i decessi sono stati oltre 25 mila in più rispetto alle nascite.

Va anche sottolineato che, in generale, il numero delle nuove iscrizioni all’Anagrafe nell’ultimo ventennio si è mantenuto superiore a quello delle cancellazioni. Stesso trend che si è verificato anche nel 2107 dove ci sono state 6.886 nuove iscrizioni a fronte di 5.640 residenti che se ne sono andati. Un dato che se analizzato sul territorio dimostra come in Terraferma la diminuzione di popolazione dovuta a cause naturali è più che compensata dai fenomeni migratori, mentre nel centro Storico e nelle Isole la crescita naturale non solo non è in grado di compensare il tasso di migratorietà, ma è la causa principale della diminuzione della popolazione residente. Situazione simile a quella del Litorale che, nonostante possa contare su un bilancio immigrati-emigrati tendenzialmente positivo, non riesce a compensare il forte calo dovuto all’età anziana della popolazione.

Statistiche che diventano ancora più significative analizzando l’età media della popolazione residente che si attesta sui 47,9 anni a livello complessivo arrivando ad avvicinarsi ai 50 anni nel Centro Storico, Isole e Litorale. I più “giovani”, con un’età media di 46,2 anni, risiedono a Marghera, mentre se si analizza il dato relativo ai soli stranieri emerge che l’età media più bassa si ha tra chi abita a Favaro con 32,4 anni. Ancora più esplicito è il rapporto tra vecchie e nuove generazioni che dimostra come per ogni giovane fino a 14 anni ci sono 2,4 persone che hanno più di 64 anni: un valore che supera il 3 in molte aree del Comune se si considera solamente la popolazione italiana. Una situazione che, se paragonata a quella delle altre grandi città italiane dimostra come Venezia, dopo Genova e immediatamente seguita da Bologna, Firenze e Torino, debba fare i conti con un progressivo aumento dell’invecchiamento della popolazione.

Per quanto riguarda la popolazione straniera emerge che in città risiedono 36.048 stranieri che rappresentano il 13,8% della popolazione. Una percentuale pari a quella di Roma e decisamente inferiore a quella di Milano (18,8%) e di Firenze, Bologna e Torino rispettivamente al 15,6%, 15,4% e 15,1%. Nel podio delle nazionalità rappresentate in Città c’è il Bangladesh (16,4% sul totale degli stranieri), la Romania (15,5%) e la Moldovia (12,4%). Oltre a queste sono presenti altre 138 diverse nazionalità dislocate in modo decisamente eterogeneo sul territorio veneziano: il 22,89% degli stranieri risiede a Marghera, il 17,94 a Mestre, il 13,54 a Chirignago-Zelarino, il 10,11 a Favaro Veneto, il 7,74 nel Centro Storico e Isole e il 6,21% nel Litorale.

Altro numero significativo è quello legato alle famiglie: a Venezia ne risiedono 128.218. Il 44,6% di queste è composto da una sola persona con una punta massima del 50,5% del Centro Storico e Isole e una minima a Favaro (37,4%). In totale 57.204 persone vivono sole, 34.478 sono le famiglie composte da due componenti, 19.517 quelle composte da tre, 15.868 da quattro o cinque e 1.151 quelle che contano più di 5 persone. Il numero medio di componenti per famiglia è pari a 2,02 persone nel 2017, valore analogo al 2016 e superiore a quello di altre grandi città italiane come Torino e Firenze (2,00), Genova (1,96), Bologna (1,87) e Milano (1,83). Presenti inoltre a Venezia 191 convivenze che accolgono 2.610 persone.

Nell'illustrare i dati l'assessore Mar ha commentato: “Dati in media con quelli nazionali, l'Amministrazione comunale sta lavorando per attrarre nuovi giovani e nuove famiglie”.