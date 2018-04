Torna Candiani Groove: il 4, 12 e 25 maggio con Artisan Project (quintetto jazz), Melissa Leveaux (voce del be-bop) e Sheila Jordan (leggenda del jazz)

CENTRO CULTURALE CANDIANI

CANDIANI GROOVE

Artisan Project (quintetto jazz), Melissa Leveaux (voce del be-bop) e Sheila Jordan (leggenda del jazz)

4-12-25 maggio 2018

Al Centro Culturale Candiani torna Candiani Groove. E lo fa con tre concerti internazionali pronti a catturare le note del jazz italiano e internazionale. Artisan Project (quintetto jazz), Melissa Leveaux (voce del be-bop) e Sheila Jordan (leggenda del jazz) si alterneranno sul palco dell'auditorium dal 4 al 25 maggio prossimo.

Ad aprire Candiani Groove il 4 maggio è il concerto di Artisan Project con Le vere pareti verticali, un concerto di una band veneziana che nel corso degli anni si è fatta strada nel panorama jazz nazionale. Artisan Project è un lungo percorso, snodato in più di dieci anni di concerti sui palchi del Veneto, che si concretizza nella definitiva formazione che ha visto l’inserimento della chitarra sia come supporto armonico, in stretto rapporto con contrabbasso e batteria, sia come solista in aggiunta al sax e alla tromba, dando così al quintetto un taglio decisamente moderno e, perché no, accattivante. La maturazione di questo storico gruppo del veneziano nel panorama della musica jazz locale, non strettamente vincolante, è testimoniata dalle numerose composizioni originali che hanno prodotto e continuano a produrre proprio in questi giorni. Composizioni, tutte originali, che apparentemente si presentano in modo “semplice” ma a un attento (ri)ascolto si rivelano di una complessità esecutiva di non facile approccio. Armonie e melodie che spaziano dal jazz alla bossa nova, dalla musica classica all’avanguardia jazz, che nascono dalle esperienze di vita dei cinque componenti del gruppo, dove il lavoro quotidiano o le singole passioni vengono tradotte in pensieri musicali originali, alcuni in omaggio ai classici del jazz (Green in Blue) altri ispirati dal proprio background musicale classico (Ethos).

Il 12 maggio è la volta di Mélissa Laveaux, cantautrice canadese, che a Mestre porta- un progetto musicale che nasce dalla sua storia. Da un pellegrinaggio, un ritorno nella terra natia dopo vent’anni dall’ultima volta, dove sentirsi stranieri ma, allo stesso tempo, elettrizzati come un esule che torna in patria. Il suo ritorno ad Haiti, terra d’origine in cui ha riscoperto radici che credeva sepolte, raccontate in musica nel suo ultimo album, Radyo Siwèl, che sarà presentato al Candiani e in cui Mélissa ha riversato in note tutto ciò che ha assorbito durante il suo viaggio. Il disco, uscito il 23 marzo per la label francese per Nø Format, è un percorso fra le sonorità, le storie, i colori e gli odori scoperti ad Haiti, gli stessi che per intere generazioni hanno influenzato gli artisti folk haitiani.

A chiudere la rassegna il 25 maggio è Sheila Jordan, artista che compirà 90 anni il prossimo 18 novembre. Non è quindi esagerato definirla, alla stregua di Lee Konitz – che i 90 li ha invece superati lo scorso ottobre – una leggenda vivente del jazz, fra i pochi musicisti ancora in vita ad aver frequentato la New York jazzistica a cavallo fra gli anni ’40 e ’50. E’ stata chiamata dal Conservatorio di Milano per condurre una Master Class a metà maggio, e si trasferirà subito dopo per un’altro laboratorio a Venezia. Durante quella settimana terrà soltanto due concerti: il primo nella città meneghina, il secondo al Candiani di Mestre. E' qui che ci farà ascoltare il suo “SHEILA JORDAN QUINTET”. Gli appassionati avranno così l’occasione più unica che rara di poter apprezzare dal vivo una delle più importanti ed originali cantanti del jazz moderno, capace ancora di regalare grandi emozioni. La affiancherà in questo suo unico concerto veneto il trombonista Dan Fox, musicista preparato e duttile – è anche un eccellente bassista – a suo agio sia in contesti tradizionali che moderni, docente alla Berklee School di Boston, che ha collaborato con jazzisti del calibro di Clark Terry e Joe Lovano, Paquito D’Rivera e Randy Brecker, solo per fare qualche nome.

Candiani Groove è un "contenitore" che raccoglie le musiche dal mondo con il quale il Centro Culturale Candiani esprime le caratteristiche peculiari della sua programmazione: varietà delle proposte e dei generi musicali affrontati e attenzione alle contaminazioni fra i diversi linguaggi espressivi.

Venerdì 4 maggio ore 21.00

ARTISAN PROJECT

Le vere pareti verticali Carlo Volpato, chitarre Ferruccio Toffoletto, sax alto, baritono, soprano e flauto Vladimiro “Miro” Miotti, tromba e flicorno Paolo Oggian, contrabbasso Renzo Turcato, batteria

Sabato 12 maggio ore 21.00

MELISSA LEVEAUX

Radyo Siwèl

Mélissa Laveaux, voce Tristan Bres, basso Remi Ferbus, batteria

Venerdì 25 maggio ore 21.00

SHEILA JORDAN QUINTET

Voce del be-bop, leggenda del jazz Sheila Jordan, voce Dan Fox, trombone Greg Burk, pianoforte Alvise Seggi, contrabbasso Jimmy Weinstein, batteria

CENTRO CULTURALE CANDIANI

Auditorium quarto piano intero euro 10 - ridotto euro 7– ridotto speciale per i giovani fino a 29 anni (posti limitati) euro 3

Riduzioni per Candiani Card, Cinemapiù, IMG Card, soci Caligola, studenti

Biglietti

in vendita alla biglietteria del Centro e online su www.biglietto.it (diritto prevendita 1 euro)

www.culturavenezia.it/candiani