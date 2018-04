Lunedì a Malcontenta assemblea pubblica sul progetto di deposito di gas naturale liquido promosso dalla società Venice LNG

Lunedì 9 aprile, alle ore 18 nella sala del Canevon, in via Jacopo del Cassero 4 a Malcontenta, si terrà un'assemblea pubblica sul progetto di deposito di gas naturale liquido (GNL) promosso dalla società Venice LNG (Decal e San Marco). All'incontro, organizzato dalla Municipalità di Marghera, parteciperanno i tecnici e i responsabili della società Venice LNG.

Il progetto prevede la realizzazione di un deposito di 32mila metri cubi a Fusina, lungo il Canale industriale Sud. Il Gnl arriverà su navi gasiere di piccola e media taglia (massimo 30mila metri cubi) e sarà distribuito attraverso autocisterne e bettoline.

L'iter autorizzativo del progetto è in corso presso il Ministero dello Sviluppo economico che, di concerto con il Ministero dei Trasporti e la Regione Veneto, dovrà dare il permesso per la costruzione e l'esercizio, e presso il Ministero per l'Ambiente che dovrà decretarne la compatibilità ambientale una volta avuto il parere degli esperti della Commissione tecnica di valutazione di impatto ambientale.

Venezia, 6 aprile 2018