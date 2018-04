L’assessore Venturini in visita ai lavoratori di pubblica utilità al Parco Albanese e alla biblioteca Vez

Questa mattina l’assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, ha visitato a Mestre alcuni cantieri dove è attivo il progetto di lavori di pubblica utilità “Venezia-LPU.017”. Finanziato dalla Regione Veneto e dal Comune di Venezia, il programma è volto a favorire l’integrazione e l’inserimento lavorativo dei cittadini che versano in situazioni di disagio socio-economico e/o di emarginazione dal mercato del lavoro, in carico ai Servizi sociali comunali, attraverso attività di lavoro di pubblica utilità realizzate presso alcuni servizi dell'Amministrazione comunale.

Il progetto si sta realizzando con la collaborazione del Consorzio CSU Zorzetto e delle cooperative sociali Co.Ge.S - don Lorenzo Milani, Labor, Libertà, S.AR.HA, MA.CE, Primavera e Non solo Verde e coinvolge 28 beneficiari che stanno svolgendo in diversi uffici del Comune e aree territoriali attività a carattere straordinario e temporaneo come ad esempio giardinaggio in aree pubbliche, servizi ambientali e di sviluppo del verde, attività di riordino, inventariazione e catalogazione di materiale d'archivio, sgombero e trasferimento locali, manutenzione pubblica.

L’assessore Venturini, accompagnato dal direttore del CSU Zorzetto Alberto Cigana e dal referente per la cooperativa CoGeS Luca Breda, ha visitato i lavori in corso al Parco Albanese e alla Biblioteca Vez di Mestre, dove i referenti dei servizi comunali, Istituzione Grandi Parchi e Servizio Vez Rete Biblioteche, insieme ai lavoratori coinvolti (Gisella, Alessandra, Maria Cristina, Alit, Diego, Giovanni, Maurizio, Luca, Armando) hanno avuto modo di presentare l’attività svolta e raccontare la loro personale esperienza lavorativa nel progetto.

In particolare, grazie alla loro attività, sono finora stati possibili alcuni interventi straordinari a beneficio del decoro e volti a garantire una maggior fruibilità dei servizi. Al Parco Albanese sono state svolte le pulizie di oltre cento pozzetti di acque bianche, di centinaia di metri di canalette di scolo e vialetti, la pulizia di scarichi intasati nei bagni pubblici del Parco, e sono state realizzate piccole e varie manutenzioni di natura idraulica come l’apertura e l’installazione di rubinetti fontanelle, oltre che la raccolta rifiuti. Alla biblioteca Vez le lavoratrici LPU sono state impiegate nell'allestimento del sistema di antitaccheggio, che consentirà nuove modalità di gestione e di protezione del patrimonio librario; ad oggi sono stati etichettati circa 40mila documenti su un totale di 135mila tra libri, cd e dvd della Biblioteca. I lavori continueranno nei prossimi mesi con la sistemazioni di ulteriori aree verdi e la prosecuzione dell'opera di manutenzione del parco.

I lavori di pubblica utilità si stanno realizzando anche al Parco San Giuliano, a supporto del Servizio Logistica impegnato nelle varie sedi comunali, al Centro logistico Tronchetto, all’Archivio e Biblioteca di Ca’ Farsetti e al Centro Candiani.

Nel commentare l’iniziativa l’assessore Venturini ha ricordato l’importanza di coinvolgere i cittadini che si rivolgono ai servizi sociali come “generatori di esperienze di utilità sociale” e ha sottolineato come i lavori di pubblica utilità garantiscono numerosi vantaggi: “ai beneficiari coinvolti, attraverso un guadagno economico, una proposta formativa e un inserimento lavorativo; alla comunità locale, con un miglioramento della qualità dei servizi pubblici; alla stessa Amministrazione, permettendo un risparmio sui costi. Le attività che oggi ho potuto verificare sono state realizzate con dedizione e cura e hanno consentito interventi piccoli ma diffusi e dalla grande importanza. Per le persone impegnate nel progetto si tratta di un passo importante verso l'autonomia personale e verso la crescita della fiducia in loro stessi. Visti i risultati positivi intendiamo continuare e rafforzare queste progettualità anche nel prossimo futuro”.

Venezia, 3 aprile 2018