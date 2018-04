“Imun Venezia 2018”: l'assessore Mar alla cerimonia conclusiva della simulazione regionale dell'assemblea delle Nazioni Unite

L'assessore comunale al Turismo, Paola Mar, ha partecipato questo pomeriggio, nella Sala delle Colonne a Ca' Giustinian, alla cerimonia conclusiva del Progetto “Imun Venezia 2018”, l’edizione veneta dell’Italian Model United Nations organizzata da United Network Europa in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Benedetti – Tommaseo” di Venezia.

I Model United Nations sono simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, o di altri multilateral bodies, nelle quali gli studenti approfondiscono i temi oggetto dell’agenda politica internazionale indossando i panni di ambasciatori e diplomatici.

Nel corso della tre giorni, iniziata martedì 17 aprile, gli studenti dei 13 istituti superiori del Veneto partecipanti si sono confrontati, sempre in lingua inglese, sul tema al centro dell'edizione 2018 “Come i cambiamenti climatici influenzano la cultura delle popolazioni”. I “delegati” hanno sperimentato in prima persona attività tipiche della diplomazia come tenere discorsi, preparare bozze di risoluzione, negoziare con alleati e avversari, risolvere conflitti, imparando a muoversi all’interno delle committees e adottando le regole di procedura delle Nazioni Unite. Per prepararsi all'evento gli studenti sono stati impegnati nei mesi scorsi in un intenso lavoro di ricerca, con il supporto delle tecnologie digitali, sotto la supervisione di United Network, ente accreditato Miur.

“Questa esperienza – ha sottolineato Mar - non è stata unicamente un'occasione di confronto tra ragazzi che si sono calati nei panni di chi ogni giorno è tenuto a fare scelte diplomatiche e politiche che si ripercuotono su cittadini e Paesi, ma una palestra di apprendimento di altissimo livello, che permette alle giovani generazioni di affrontare problematiche internazionali di grande attualità”.

“Il cambiamento climatico – ha proseguito l'assessore - è ormai un argomento al primo posto nelle agende diplomatiche e negli ultimi anni ha conquistato sempre più spazio e attenzione, vista la crescente necessità di dare risposte a uno sviluppo sempre meno responsabile nei confronti dell'ambiente. Come assessore al Turismo di una delle città più importanti e visitate al mondo ho sentito il dovere di impostare una nuova governance di gestione dei flussi turistici ed ecco quindi che, con un percorso partecipato dell’intera città, è nata la campagna #enjoyrespectvenezia che vuole trasmettere non solo il rispetto della nostra città, ma anche un essere turista più consapevole e pronto a vivere il momento di vacanza anche come approfondimento culturale, magari scoprendo luoghi fuori dai circuiti più conosciuti”.

“Ben vengano – ha concluso Mar - iniziative come queste che possono mettere le basi ad una educazione civica che farà di questi studenti donne e uomini più consapevoli, rispettosi e tolleranti. Un augurio quindi, a chi ha partecipato a questa preziosa iniziativa, che ne faccia tesoro per comprendere come ogni nostro buon atteggiamento odierno possa ripercuotersi nel futuro per creare un mondo migliore.

Venezia, 19 aprile 2018