Il sindaco Brugnaro alla presentazione del libro di Stefania Falasca “Papa Luciani. Cronaca di una morte”

È stato presentato questa mattina, nella sala convegni Sant’Apollonia a Venezia, il volume “Papa Luciani. Cronaca di una morte” di Stefania Falasca, edito da Piemme. All'incontro, moderato dal direttore di TV2000 Paolo Ruffini, sono intervenuti, oltre all'autrice, vaticanista ed editorialista di “Avvenire” e vicepostulatrice del processo canonico in atto per Giovanni Paolo I, il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro e l'assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, lo storico Gianpaolo Romanato e Lina Petri, nipote di Giovanni Paolo I. Presenti inoltre altre numerose autorità religiose, civili e militari, tra cui il prefetto e il questore di Venezia, Carlo Boffi e Vito Gagliardi, e il presidente del Consiglio della Regione Veneto, Roberto Ciambetti.

Il volume ricostruisce la vicenda della improvvisa morte, il 26 agosto 1978, di Luciani, a soli 33 giorni dalla sua elezione a papa. Un evento – ha spiegato Moraglia – che colse tutti impreparati e sul quale il libro fa luce, ripercorrendone con chiarezza le tappe sulla base di fatti accertati e vagliati con accuratezza. Del breve pontificato del “papa del sorriso” Parolin ha poi tracciato un sintetico excursus, sottolineandone i tratti salienti, come la risalita alle sorgenti del Vangelo, la rinnovata missionarietà, l'amore fattivo per i poveri, la ricerca della pace come priorità.

Venezia, 13 marzo 2018