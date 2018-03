Il consigliere Crovato porta i saluti dell'Amministrazione all'assemblea annuale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto

Il consigliere Maurizio Crovato ha portato i saluti dell'Amministrazione comunale, questa mattina, nella sede della Fondazione di Venezia, all'assemblea annuale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto: un'occasione di incontro e confronto tra gli iscritti alla categoria, ma anche l'appuntamento per fare il bilancio delle attività dell'Ordine, per l'approvazione consuntivo 2017 e di quello preventivo per il 2018, per discutere del futuro della professione, per festeggiare i giornalisti iscritti da più tempo e premiare i giovani che si affacciano alla professione.

Nel portare i saluti del sindaco Brugnaro, il consigliere Crovato ha augurato buon lavoro all'Assemblea, invitando i colleghi giornalisti il prossimo anno a riunirsi nella sede comunale di via Palazzo a Mestre.

Dopo i saluti istituzionali l’assemblea si è aperta con le relazioni del presidente dell’Ordine, Gianluca Amadori, della presidente del Consiglio di disciplina territoriale, Maria Fiorenza Coppari e del tesoriere dell’Ordine, Giovanni D’Alessio.

“In una fase di grandi cambiamenti e di profonde trasformazioni – ha sottolineato Amadori – il ruolo dei giornalisti è sempre più centrale per garantire il diritto dei cittadini ad avere un'informazione rigorosa, autorevole, libera e indipendente, nonché rispettosa delle persone”.

Nel corso della mattinata si è svolta anche la premiazione dell'edizione 2018 del Premio alla carriera dell’Ordine dei giornalisti del Veneto, che è andato a Francesco Jori, professionista da mezzo secolo, già prestigiosa firma del Gazzettino per oltre cinque lustri, oggi editorialista dei quotidiani locali del gruppo Espresso.

Come consuetudine, sono stati poi consegnati i diplomi ai neo professionisti e riconoscimenti ai giornalisti con 40, 50 e 60 anni di iscrizione all’Ordine. Si sono svolte infine le premiazioni dei vincitori del Premio under 35 intitolato a "Claudia Basso", della Borsa di studio in memoria di Massimiliano Goattin; e del Premio Pino Amadori al miglior praticante giornalista del 2017.